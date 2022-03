Jogo Tondela-Moreirense da 13.ª jornada da I Liga adiado para 03 de janeiro

“O Tondela solicitou à Liga de clubes o pedido de adiamento do jogo com o Moreirense, depois de a Administração Regional de Saúde do Centro ter determinado que toda a equipa ‘deve ser considerada de alto risco e deverá ficar em isolamento profilático’”, informa o organismo, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Horas antes, o Tondela tinha confirmado que o plantel e a equipa técnica estão isolados desde terça-feira, dois dias depois da derrota na visita ao estádio do campeão nacional Sporting (2-0), da qual estiveram ausentes o técnico espanhol Pako Ayestarán e os jogadores Babacar Niasse, Manu Hernando e Salvador Agra, todos com testes positivos.

“Este pedido [de adiamento do jogo], com o qual o Moreirense concordou, teve também resposta positiva por parte da Liga Portugal, que, após ouvir os dois clubes, decidiu reagendar o jogo para 03 de janeiro”, conclui o organismo presidido por Pedro Proença.

Após o jogo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Pedro Trigueira, que disputou os 90 minutos, assumiu nas redes sociais que estava infetado, tal como Ricardo Alves, subindo para cinco o lote de atletas infetados pelo novo coronavírus, a par do treinador principal.

O Tondela, 10.º classificado, com 12 pontos, deveria receber o Moreirense, 16.º e antepenúltimo, com nove, no sábado, às 15:30, no Estádio João Cardoso, numa fase em que os minhotos ainda não oficializaram a entrada em funções de Lito Vidigal, que já vai orientando os treinos, nem se pronunciaram sobre a iminente saída de João Henriques.

A covid-19 provocou pelo menos 5.214.847 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,26 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.458 pessoas e foram contabilizados 1.151.919 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.