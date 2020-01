Jogo entre o Vitória de Setúbal e Sporting não será adiado

Em comunicado, a Liga esclarece que recebeu o pedido de adiamento do jogo, remetido pelo Vitória de Setúbal, devido a um “surto gripal” do seu plantel, e também uma tomada de posição do Sporting em “oposição ao adiamento”.

“Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado”, refere em comunicado.

O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting está agendado para sábado, pelas 20h30 (menos uma nos Açores), no estádio do Bonfim, em Setúbal.

Em conferência de imprensa, o presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, deu conta do estado do plantel.

Dizendo tratar-se de uma situação de emergência, o dirigente referiu ainda pretender "clarificar algumas vozes maldizentes que aí andam", acrescentando que o clube "não brinca" com este tipo de situações.

"Durante a semana, o departamento médico indiciou um conjunto de jogadores com sintomas que se vieram a concretizar em incapacidade derivada de um vírus, que os impossibilitou de treinar e jogar. Estiveram ontem [quarta-feira] no Hospital Fernando Meira, Sílvio, Carlinhos e Semedo. Hoje, passaram pelo hospital da Luz, Artur Jorge, Éber Bessa, Brian Mansilla, Ghilas, Nuno Valente, Semedo, Hachadi, Makaridze, Bruno Pirri, André Sousa, Jubal, Berto, Zequinha e Nuno Pinto. Com sintomas, temos Mano, Milton e Leandrinho", afirmou Vítor Hugo Valente.

Perante este cenário, segundo o presidente do clube sadino, "o Vitória deu conta à Liga, informou o Sindicato dos Jogadores e contactou o Sporting a dar conta desta situação".

"A Liga disse-nos para encontrar uma data. Propusemos a data das meias-finais da Taça de Portugal, prova em que Vitória e Sporting já não participam", referiu ainda, antes de a Liga já ter anunciado que, em virtude da falta de acordo entre os clubes, a data do mesmo mantém-se.