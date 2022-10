Joel Neto no 'Grémio das 9'

A partir do tema “Um Lugar de Dois Caminhos: a tensão entre a cidade grande e o espaço rural (e o mundo visto a partir de cada um deles)”, Joel Neto marca presença no próximo sábado, pelas 19 horas, no 'Grémio das 9', levado a cabo pelo Instituto Açoriano de Cultura, que decorre na sede do grupo de Teatro Alpendre, para uma conversa em torno da sua obra.