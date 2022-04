Joe Biden diz que doença "não estará cá para sempre" na forma atual

No entanto, Biden, citado pela agência France-Presse (AFP), reconheceu hoje aos jornalistas, na Casa Branca, que "ter a covid-19 no ambiente e no planeta, isso vai provavelmente persistir".

"Temos muito mais ferramentas que podem conter a covid e outras estirpes", assegurou o presidente norte-americano, que fez campanha, em parte, com a promessa de pôr fim à pandemia de covid-19.

Joe Biden, do partido Democrata, considera que "a nova normalidade não será a conhecida hoje, será melhor".

A administração Biden tem sido criticada devido à escassez de testes e, em geral, pela insuficiência na despistagem da doença no país, confrontado com uma quinta vaga alimentada pela variante Ómicron.

Os Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia, registaram na segunda-feira um novo recorde de infetados com SARS-CoV-2, coronavírus que causa a covid-19, com mais de um milhão de casos registados.