João Ormonde lidera PSD/Angra do Heroísmo

João Ormonde é o novo presidente da comissão política concelhia do PSD/Angra do Heroísmo. O antigo responsável pela Comissão de Trabalhadores da Base das Lajes foi eleito no passado fim de semana sendo acompanhado por Roberto Gaspar e Carlos Rosa como vice presidentes.

Segundo comunicado, o social democrata quer dar sequência “ao novo rumo do PSD, moderado, apaziguado, mas ao mesmo tempo mais disciplinado e organizado para os combates eleitorais que se aproximam”.







João Ormonde compromete-se a “apoiar e acompanhar os militantes eleitos para os órgãos autárquicos, incluindo aqueles que, não tendo ganho a junta, muito se esforçam nas assembleias de freguesia em prol das suas comunidades”.





“Vamos organizar um dossier autárquico amplo, que inclua as freguesias, num conceito mais abrangente que o tradicional, em que prevalecem as questões ligadas à câmara municipal ou aos espaços urbanos. As freguesias fazem igualmente parte do concelho e merecem toda a nossa atenção”, defende.





Para o novo responsável pelo PSD angrense, “o nosso concelho é muito mais do que a Praça Velha. Vai dos Altares a São Sebastião, e vamos colaborar institucionalmente dentro e fora do partido para dar voz à comunidade do concelho, de forma concertada e em completa sintonia com as suas legítimas aspirações e necessidades”, refere também em comunicado.





Outra preocupação assumida prende-se “com a pobreza oficial e dependente da caridade institucional. Assim como a pobreza real, que é bem maior que o indicado pelos números oficiais”.





Da lista recém-eleita fazem ainda parte Nídia Inácio, Rosália Pais, Cristina Rocha, João Maciel, Rodrigo Silva, Paula Brum, Lúcia Falcão, Odília Borges, Alice Rocha e César Medeiros. A assembleia concelhia é agora presidida por Ana Toste, e inclui igualmente Maurício Toledo, Ana Cardoso e Fernando Dias.