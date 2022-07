João Medeiros vence Prémio da Juventude

O atleta micaelense, a correr pela equipa continental da LA Alumínios/Credibom/Marcos Car, alcançou brilhante título pela prestação na 3.ª e última etapa, que em 174,8 km ligou a Foz do Arelho ao Alto do Montejunto, com duas contagens de montanha de primeira categoria no final da tirada e separadas por 5 km. Medeiros terminou a corrida de ontem na 14.ª posição (primeiro sub-23), a 2:09´do vencedor, Frederico Figueiredo. A dureza do percurso, nomeadamente nos 45 km finais, está refletida nos 15 desistentes.



Na classificação final individual, João Medeiros foi o 16.º classificado entre os 97 que terminaram a prova. Foi o melhor corredor dos sete da equipa LA. A diferença para o vencedor Frederico Figueiredo (GlassDrive/Q8/Anicolor), que ganhou pela terceira vez seguida, foi de 3:05.

Na categoria de sub-23, o jovem de 21 anos da ilha de São Miguel registou a primeira posição com o total de 11h54m00s, deixando na segunda posição Hélder Gonçalves (Kelly/Simoldes) e no terceiro lugar o espanhol da Euskaltel, Xabier Larranaga, que à partida para a última etapa tinha 32´´de vantagem para Medeiros. Ambos ficaram a 4 décimas. Classificaram-se 23 jovens corredores.

João Medeiros foi 59.º classificado no prólogo de 8 km e 32.º na etapa de sexta feira, com 150,8 km, entre São Mamede e Sobral de Monte Agraço. Cortou a meta com o mesmo tempo do 5.º e a 6 segundos do vencedor.

Na etapa de sábado, entre Atouguia da Baleia e Torres Vedras, com 143,2 km de extensão, Medeiros terminou em 15.º lugar novamente a 6 segundos do vencedor, Daniel Freitas, da Rádio Popular/Boavista.