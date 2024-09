João Medeiros renova por mais uma época

premium

No Cemitério de São Joaquim, o único com crematório em São Miguel, mais de 60 por cento dos funerais realizados este ano foram feitos com cremação, revelou a Câmara de Ponta Delgada. Numa década, o número anual de cremações mais do que duplicou, fruto do “pragmatismo” e da “higienização” que marca as sociedades urbanas, afirma o padre Duarte Melo