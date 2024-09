João Medeiros foi 11.º no GP Jornal de Notícias

Entre os 79 corredores que finalizaram a corrida, o micaelense foi o elemento da equipa Credibom / LA Alumínios / Marcos Car melhor classificado na prova, ficando a 01m40s do grande vencedor, Frederico Figueiredo (Sabgal-Anicolor).



Na oitava e última etapa do 33.º Grande Prémio Jornal de Notícias, 161,1 quilómetros com partida e chegada na Maia, Miguel Salgueiro (AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense) ganhou a tirada, conseguindo levar a melhor, no sprint final, a Pedro Silva (ABTF Betão-Feirense), segundo classificado, e a Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), o terceiro a cortar a linha de meta.



João Medeiros chegou integrado no pelotão - onde também estava o camisola amarela -, no 19.º lugar, a 23 segundos do vencedor da etapa.



Para além do 11.ª lugar da classificação geral, João Medeiros foi ainda 20.ª classificado na classificação por pontos, amealhando um total de 28. Pedro Silva ganhou este prémio, totalizando 141 pontos.



Na classificação das Metas Volantes, Medeiros foi segundo classificado, com cinco pontos, atrás de Tomás Contte, o vencedor do prémio com seis pontos.