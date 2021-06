João Cancelo já está em Portugal para cumprir quarentena

De acordo com fonte oficial da FPF, o jogador da seleção portuguesa “deixou esta segunda-feira Budapeste e já se encontra em Portugal, onde cumprirá período de isolamento de acordo com as regras definidas para casos de Covid-19”.

“O transporte foi executado segundo as normas estipuladas pelas autoridades húngaras e portuguesas”, refere a FPF.

No domingo, João Cancelo foi dispensado das opções da seleção nacional, depois de ter tido um teste com resultado positivo para o novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

Depois de conhecido o resultado do teste rápido antigénio efetuado no sábado, o lateral-direito do Manchester City teve novo resultado positivo no teste RT-PCR, sendo que os restantes jogadores e elementos da comitiva lusa tiveram testes negativos.

Dada a indisponibilidade de Cancelo, o selecionador Fernando Santos chamou Diogo Dalot para substituir o lateral do campeão inglês, sendo que o jovem jogador, de 22 anos, já se juntou à comitiva lusa e realizou hoje o primeiro treino com os restantes companheiros.