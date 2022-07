Joana Flores, atleta terceirense, brilha no triunfo de Portugal sobre a Itália

O jogo foi muito equilibrado, com o conjunto português a derrotar uma equipa qu etinha batida a campeã europeia Espanha na véspera. No final do primeiro período registava-se uma igualdade a um golo, com Portugal a ser ligeiramente superior no segundo, marcando por duas vezes, ambas por Joana Flores, que já tinha sido a autora igualmente do primeiro golo. No terceiro período, com oportunidades para os dois lados, as italianas ainda chegaram ao empate, mas um golo de Inês Cruz viria a valer o triunfo à quipa das quinas.

Com este resultado, Portugal isolou-se no topo da classificação, com seis pontos.

Portugal, recorde-se, venceu o primeiro encontro sobre a Chéquia, por 5-2, ao passo que as transalpinas derrotaram a Espanha, por 3-2 e a Inglaterra bateu a Ucrânia por 4-3.

Já na segunda jornada, neste sábado, a Espanha derrotou a Ucrânia por 3-1 e a Inglaterra bateu a Chéquia por 3-2, no prolongamento.

Em setembro Portugal defronta as restantes duas equipas do grupo, Ucrânia e Inglaterra.