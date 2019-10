JIV concorre em 2020 aos Nacionais com equipa feminina

O Juventude Ilha Verde (JIV) vai participar, na época 2019/2020, com uma equipa feminina no Campeonato Nacional de Pista ao Ar Livre, anunciou o presidente do clube no decorrer de um convívio com atletas, técnicos, dirigentes e pais.



O objetivo, adiantou Paulo Costa, é colocar uma equipa a disputar o apuramento nacional, à semelhança do que já acontece com a equipa masculina do clube que tem participado na II Divisão do Campeonato Nacional de Pista Coberta e III Divisão do Campeonato Nacional de Pista ao Ar Livre.



O dirigente detalhou que nesta fase a equipa vai ser constituída, na sua maioria, por atletas dos escalões de juvenis que vão competir com as seniores na prova de apuramento aos Nacionais.



A novidade foi dado pelo presidente no decorrer de um jantar-convívio que reuniu na sede do Sporting Clube Ideal, na cidade da Ribeira Grande, alguns dos atletas do clube, dirigentes, corpo técnico, pais e patrocinadores do clube que formou-se há sete anos e é já uma referência a nível regional e nacional.



Paulo Costa anunciou que na última temporada o JIV foi o segundo clube do país com mais atletas federados, um total de 436, ultrapassando o Benfica e ficando atrás do Sporting, coletividade que continua a liderar o ranking.



O objetivo para a nova temporada, que se iniciou este mês com os primeiros treinos tendo em vista as próximas competições, é manter o mesmo número de atletas e continuar a manter a hegemonia nas provas de ilha - onde tem conquistado vários títulos individuais e coletivos na estrada, corta-mato e pista - e a nível regional.



A nível nacional, recordou ainda, o JIV está muito perto de conseguir uma centena de medalhas, tendo já colocado atletas a competir em provas internacionais.



O convívio realizado sábado serviu para assinalar o arranque da nova temporada mas, também, encerrar dois dias de formação com os técnicos Paulo Reis e Nuno Ribeiro.

Reis, que pertence ao corpo técnico do Juventude Vidigalense e é o Técnico Nacional de lançamentos da Federação Portuguesa de Futebol, esteve a orientar uma formação nas disciplinas de peso, disco e martelo, enquanto Ribeiro dedicou-se às questões relativas ao treino desportivo.