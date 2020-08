Jean Patric diz que primeira semana deu para ver que o Santa Clara tem “qualidade”

Em declarações enviadas pelo departamento de comunicação do clube, o jogador brasileiro fez um balanço positivo do regresso aos treinos.

“O balanço é bom. Apesar de serem os primeiros dias de trabalho, a gente já vê que o grupo tem qualidade, a gente vê que a equipa técnica tem trabalhado bastante nesses primeiros dias e ficamos felizes de poder regressar aos trabalhos”, afirmou Jean Patric.

O extremo brasileiro foi anunciado como reforço do Santa Clara, depois de uma época emprestado ao Académico de Viseu, onde realizou 28 partidas e apontou seis golos.

Para a época 2020/21, o Santa Clara promoveu o regresso de Patric com um novo contrato com a duração de duas temporadas.

“O grupo é excelente. Fui super bem recebido aqui no Santa Clara, todos os jogadores me receberam super bem, os diretores, a comissão técnica. Dá para ver que o grupo é bom, bem qualificado e com pessoas boas acima de tudo”, acrescentou o jogador.

Jean Patric disse não se estar a sentir “muito cansado” apesar de os “trabalhos serem intensos”, referindo que todo o plantel “chegou muito bem à pré-época”.

Para a época que se avizinha, o jogador de 23 anos disse ainda querer deixar a região orgulhosa da prestação do clube.

“Os objetivos estão bem definidos. Chegar aqui e dar orgulho a este clube e esta região, que é muito importante: os Açores”,disse.

Para atacar a próxima temporada, o Santa Clara já contratou Júlio Romão (ao Atlético Paranaense do Brasil), Gustavo Viera (aos uruguaios do Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ao Marítimo B), Jean Patric (Académico de Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro do Brasil).

No sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos.

Depois de duas épocas sob o comando técnico de João Henriques na I Liga, o Santa Clara irá ser orientado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos, naquela que é a terceira presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, um feito inédito na história do clube.