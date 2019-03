Jantar da Cáritas em Ponta Delgada

O Exército Português, através do Regimento de Guarnição Nº2 (RG2), em Ponta Delgada, apoiou a realização, do jantar da semana da Cáritas, destinado à angariação de fundos para apoio aos utentes daquela organização.

Os militares do RG2, à semelhança dos treinos, no âmbito das missões de apoio ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, contribuíram com a sua capacidade e experiência na confeção e distribuição de alimentação para cerca de 200 pessoas, adianta nota.

Para além do RG2, a Cáritas de Ponta Delgada contou ainda com a colaboração de outras entidades e instituições, tendo sido reforçados os laços de cooperação entre o Exército e esta instituição de apoio social no apoio direto às populações mais desfavorecidas.