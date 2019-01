Jácome Correia e Sara Nunes vencem a primeira etapa

As mais lidas

Para além disso, os dois primeiros classificados no ranking final na categoria Open terão também a oportunidade de participar (wild cards) no Azores Airlines Pro 2019 WQS 6000.

Para além da luta pelos títulos regionais, o campeonato serve de igual modo para apurar os representante da região para as finais nacionais nas categorias surf esperanças.

A prova, a primeira de quatro do calendário, disputou-se na cidade da Praia da Vitória, na ilha Terceira, numa organização da Associação Açores de Surf e Bodyboard.

Jácome Correia e Sara Nunes (surf) e Samuel Barcelos (bodyboard) foram os vencedores da primeira etapa do Campeonato dos Açores de Surf e Bodyboard.

