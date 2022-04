Ivete Rodrigues vence Taça FPG

Dia histórico para o golfe açoriano: a micaelense Ivete Rodrigues conquistou na quarta-feira a 35.ª edição da Taça da Federação Portuguesa de Golfe-BPI, ao bater na final Ana da Costa Rodrigues, do Clube de Golf de Miramar, finalista derrotada pelo segundo ano consecutivo.

Esta foi a segunda conquista da taça por parte de um açoriano, a primeira na prova feminina, depois de Filipe Tavares ter triunfado em 1999.

No Oporto Golf Clube, em Espinho, Ivete Rodrigues foi uma das 11 concorrentes em prova. Terminou a fase de stroke play no terceiro lugar, com um total de 157 (+15), em igualdade com Ana Rodrigues.



Nos quartos de final, a micaelense superou Constança Mendonça por 2 up; e nas “meias” a espinhense Teresa Alves, por 3/2.

Na final, disputada a 36 buracos regulamentares, Ivete Rodrigues começou por perder os três primeiros buracos mas fez o pleno nos quatro seguintes, assumindo a liderança que não mais perderia. Acabaria por vencer por 5/4.

“É sempre uma honra ganhar um torneio destes, ainda por cima sendo a segunda açoriana a vencer. O meu nome vai ficar sempre naquela taça e na história do golfe em Portugal”, afirmou Ivete Rodrigues.

A micaelense, que no dia a seguir à conquista da Taça FPG festejou o seu 18.º aniversário, tem pela frente mais um importante desafio na temporada, pois irá defender o título de campeã nacional de Sub-18 na Grande Final Nacional Drive Tour - Campeonato Nacional de Jovens, a 20 e 21 de novembro, no Montado Hotel & Golf Resort.