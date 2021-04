Covid-19

Itália regista mais 21.261 infeções e mais 376 mortes em 24 horas

Itália registou mais 21.261 infeções com o coronavírus da covid-19 e mais 376 mortes nas últimas 24 horas, indicou hoje o Ministério da Saúde do país, no habitual balanço diário da pandemia.