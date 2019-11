Isabel Almeida Rodrigues integra delegação da República na Conferência dos Parlamentos da União Europeia

A deputada do PS/Açores à Assembleia da República, Isabel Almeida Rodrigues, integra a delegação portuguesa que vai participar na próxima reunião Interparlamentar da Conferência das Comissões de Assuntos Europeus dos Parlamentos da União Europeia (COSAC) que se realiza em Helsínquia, de 1 a 3 de dezembro.

Os representantes das Comissões de Assuntos Europeus dos vários Parlamentos nacionais e os representantes do Parlamento Europeu reúnem-se para, entre outros assuntos, debater questões relacionadas com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a Estratégia Europeia para as alterações climáticas.

“Os direitos humanos e o combate às alterações climáticas são duas prioridades a nível europeu, nacional e também regional, em que os Açores têm que estar envolvidos e para as quais podem dar um importante contributo”, adiantou Isabel Almeida Rodrigues, citada em comunicado.



A 62ª reunião da Conferência das Comissões de Assuntos Europeus dos Parlamentos da União Europeia, realiza-se na Finlândia que preside ao Conselho da União Europeia até 31 de dezembro.