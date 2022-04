Irmãos Alcântara azarados no Azores Rallye

A dupla do Citroën Saxo Cup ganhou a PE1 (Graminhais-24 kms) “com 54,7 segundos de vantagem, num início de rali perfeito, e na Tronqueira apenas perdemos 5 segundos para os primeiros”, diz o piloto, citado em comunicado de imprensa.

Um problema no seletor da caixa obrigou a dupla a fazer a parte da tarde de sexta-feira “sempre na mesma mudança”, lamenta Hugo Alcântara, explicando que “ganhamos a primeira etapa e fizemos 5º na geral, arrecadando pontos importantes para o TRTA.

O piloto micaelense acrescenta que “o problema impediu-nos de participar no segundo dia do Azores Rallye que, mesmo não fazendo parte do troféu, teríamos muito gosto de correr”. “Valeu pelo esforço e dedicação de todos e pela aquisição de experiências. Agora vamos tentar vencer o rali em novembro e conseguir o objetivo de ganhar as 2 rodas motrizes do TRTA”, disse.