IPMA propõe ao Governo instalar radar no Pico das Éguas

Nesse sentido, o IPMA enviou recentemente um ofício ao Governo dos Açores no sentido de ser criado um grupo de trabalho constituído pelo IPMA, pela Direção Regional do Ambiente e pela Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de analisar os constrangimentos ambientais, face às mais-valias técnicas da instalação de um radar meteorológico no Pico das Éguas.