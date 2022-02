IPMA alerta para possibilidade de acumulação de precipitação no grupo Central

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso de chuva, por vezes forte, nas ilhas do grupo Central até à madrugada de terça-feira.

Num comunicado enviado às redações, ao início da tarde de hoje, a delegação dos Açores do IPMA explica que "a superfície frontal fria com ondulações que tem afetado o estado do tempo nas últimas horas nas ilhas dos grupos Ocidental e Central está a intensificar-se".

Segundo o mesmo comunicado, prevê-se que "possam ocorrer valores acumulados de precipitação entre 20 e 40 l/m2 em 1 hora em algumas zonas do grupo Central".

As ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) estão sob aviso laranja até às 06h00 de terça-feira.

Já as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 de hoje, tendo em conta a previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada.