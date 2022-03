Internamentos em enfermaria sobem, 8.833 novas infeções e mais 25 mortos

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, hoje estão internadas 1.400 pessoas, mais 42 do que na terça-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 90 doentes, menos seis, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos subiu hoje para 473.541, mais 8.129 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 679 pessoas, para um total de 2.787.805 desde o início da pandemia.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.452 infeções, seguindo-se o Centro, com mais 1.663, o Norte (1.569), o Algarve (581), a Madeira (479) e o Alentejo (467).