Interdito uso balnear na praia da Baixa d'Areia

A decisão foi tomada pela Câmara Municipal de Lagoa em coordenação com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, após as derrocadas, no início do ano, que afetaram a arriba da praia pequena da Baixa d’Arei.





Esta situação, refere comunicado da autarquia, leva à interdição definitiva da faixa de rodagem com sentido poente-nascente e do acesso pedonal à praia pequena.





Em relação à praia da Baixa d’Areia, as medidas aconselham que se faça o saneamento controlado dos blocos rochosos e posterior estabilização do talude.