Instituto Cultural Padre João José Tavares e Associação Jovem Lagoense com novo espaço

De acordo com nota da autarquia de Lagoa, com o melhoramento destas instalações e com as novas sedes, ambas as instituições de cariz cultural, solidariedade social e educação passam a dispor de um melhor espaço para a planificação e realização das suas diversas atividades no concelho.

Refira-se que estas instalações existe o núcleo museológico do Alambique, que será alvo de uma nova museografia no próximo ano, prevendo-se também a sua abertura ao público.

O Instituto Cultural Padre João José Tavares foi constituído no dia 7 de abril de 2008, é presidido por Maria Palmira Bettencourt e tem como principal objetivo divulgar e enriquecer a cultura no concelho de Lagoa, atuando em áreas como o património, história, museologia e arte sacra.

A Associação Jovem Lagoense que foi fundada no dia 18 de maio de 2017, atua em prol do concelho, com a realização de várias atividades e iniciativas de cariz cultural, solidariedade social e educação. Através dessas três áreas de intervenção, a AJL pretende que os jovens da Lagoa se unam e protagonizem uma intervenção cívica na comunidade do concelho.

Recentemente, a AJL ficou responsável por dinamizar o Clube de Leitura Municipal, que teve a sua primeira edição no passado dia 9 de outubro, na Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira.