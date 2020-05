Inspeção do Trabalho abre mais de 550 processos a empresas

A Inspeção Regional do Trabalho (IRT) não tem tido mãos a medir com a quantidade de solicitações que lhe têm chegado desde março, altura em que a Região começou a implementar medidas para contenção da pandemia de Covid-19 no arquipélago que afetaram trabalhadores e empresas.