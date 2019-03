Inscrições para o I Encontro Regional de Turismo dos Açores decorrem até 28 de março

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Turismo, vai realizar, entre 11 e 14 de abril, em São Jorge, o I Encontro Regional de Turismo, sendo que as inscrições decorrem até dia 28 de março.

O evento pretende ser um espaço de “reflexão e debate sobre temas da atualidade do turismo açoriano, decorrentes das grandes mudanças que revolucionaram este setor nos últimos anos, nomeadamente as oportunidades e os desafios que se colocam em prol da qualificação e da sustentabilidade do destino turístico Açores, permitindo, simultaneamente, a partilha de ideias, experiências, projetos e novas abordagens nestes domínios”, lê-se em nota do governo.





O temas do encontro é a “Qualificação – Desafio para a Sustentabilidade do Turismo dos Açores”, e o mesmo conta com a presença de especialistas regionais, nacionais e estrangeiros de várias áreas profissionais, que vão partilhar conhecimentos e experiências em diferentes áreas temáticas, numa perspetiva de se alcançar o verdadeiro desenvolvimento sustentável do destino Açores.





As inscrições estão abertas a todos os interessados e devem ser efetuadas através do formulário disponível online, no endereço eletrónico https://erta.azores.gov.pt/, onde também pode ser consultado o programa e obtidas mais informações.