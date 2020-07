O destaque fotográfico do jornal vai para um projeto em que os moradores do Bairro do Paim, em Ponta Delgada, querem recuperar os laços de vizinhança.

"Antigos administradores arrastados na insolvência da Azores Parque" e "Vereadores da Ribeira Grande contra fecho de esquadra na Maia" são outros destaques do jornal.