INETESE inaugurado sexta-feira na Lagoa

As mais lidas

Criado no ano letivo de 2002/03, o INETESE tem assumido “um papel de relevo na formação de inúmeros jovens açorianos dotando-os de saberes e competências ajustados às solicitações do mercado de trabalho”, conclui a nota.

As novas instalações dispõem de seis salas de aula (incluindo a de informática); sete casas de banho (uma para pessoas com mobilidade reduzida); hall de entrada; receção; serviços administrativos; gabinete de direção pedagógica; gabinete médico; três arquivos; gabinete de direção financeira; sala de formandos; sala de formadores.

Este edifício foi alvo de obras de adaptação para o dotar dos meios necessários “não só para a execução do projeto educativo, orientado por critérios de renovada qualidade e inovação, mas também para a melhoria das condições de trabalho da comunidade escolar, de forma a promover a qualidade e a notoriedade do percurso educativo dos alunos”, lê-se em nota da autarquia.

Refira-se que o INETESE está localizado na Avenida Vulcanológica, no lugar da Atalhada, na Lagoa; no antigo edifício da Pousada de Juventude de Lagoa.

O INETESE – Instituto de Educação Técnica Escola Profissional de Lagoa, é inaugurado sexta-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 10h30, cerimónia que será presidida pelo Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro e contará com a presença da presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok