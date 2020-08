Incentivar a prática desportiva desde cedo contribui para o crescimento de gerações mais bem preparadas, afirma Ana Cunha

Ana Cunha, que presidiu, em representação do Presidente do Governo, à cerimónia da inauguração do novo relvado sintético do campo principal do Complexo Desportivo Pedro Pauleta, felicitou a “Fundação Pauleta pelo seu excelente contributo para a prática do desporto, de hábitos saudáveis, com a vertente educativa, tão importante em todas as faixas etárias”.

O Governo dos Açores tem sido um parceiro desde a primeira hora da Associação de Futebol Pauleta, tanto na construção do complexo desportivo, como na ampliação dos novos campos e agora na requalificação do relvado.

Na sua intervenção, Ana Cunha referiu que “o relvado anterior será reutilizado para ser colocado em outros campos de jogos, para competições não oficiais, promovendo, assim, a rentabilização de equipamentos para a prática desportiva, e de forma descentralizada”.

A Secretária Regional sublinhou ainda que “cumprimos, em parceria com diferentes entidades, o objetivo de desenvolver a prática desportiva, nomeadamente com o apoio à atividade dos clubes, associações e atletas açorianos, contribuindo igualmente para a modernização e manutenção das estruturas desportivas existentes nos Açores”.

“Mais importante que o resultado no final de um jogo de futebol, é a missão que estas infraestruturas e associações cumprem junto das camadas mais jovens. Incentivar a prática desportiva desde cedo contribui para o crescimento de gerações mais bem preparadas, não só em termos de saúde, mas também de confiança, autoestima, dedicação e disciplina e, porque não, amizade, que se cria no âmbito do desporto” afirmou a governante, sublinhando estar certa que “os jovens que frequentam este espaço e outros semelhantes têm mais ferramentas para serem adultos de sucesso”.