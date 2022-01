Incêndios varrem oeste dos EUA e empresa de energia é responsabilizada

A temporada de incêndios está apenas a começar, mas os Estados Unidos registam já 80 fogos de grandes dimensões, que consumiram, até segunda-feira, mais de 4.700 quilómetros quadrados de vegetação.

As forças de socorro estão particularmente preocupadas com o avanço de um incêndio em Tamarack, que ganhou repentinamente força a sul de Lake Tahoe, abrangendo os Estados da Califórnia e Nevada.

As autoridades ordenaram a retirada da população de várias localidades bem como de parte do Pacific Crest Trail, um dos trilhos mais populares do país, que foi encerrado.

Pelo nono dia consecutivo, cerca de 2.100 bombeiros revezaram-se em Oregon para tentar controlar o incêndio Bootleg, que tem já dimensões superiores a toda a cidade de Los Angeles.

“Este incêndio é um verdadeiro flagelo e estamos a preparar-nos para um combate intenso” nos próximos dias, apontou o responsável pela gestão dos incêndios daquela região, Joe Hessel.

As previsões de trovoada, numa altura em que as temperaturas continuam elevadas, e o clima seco e ventoso, podem dificultar ainda mais a tarefa.

Perto da Califórnia, um incêndio está já a ameaçar a rede elétrica daquele Estado, com as autoridades a procurarem, a todo o custo, que milhões de pessoas fiquem às escuras, tal como sucedeu em anos anteriores.

Uma grande fornecedora de eletricidade da Califórnia, a Pacific Gas and Electric (PG&E) é acusada de estar na origem de um grande incêndio no Estado, o Dixie Fire, segundo uma investigação preliminar.

Esta empresa já se tinha declarado culpada de causar o incêndio mais mortal na história recente da Califórnia, devido a linhas defeituosas, muito perto de onde o incêndio Dixie está a causar estragos.

Na altura, o incêndio Camp Fire praticamente varreu do mapa a pequena cidade de Paradise e matou 86 pessoas.

A PG&E, com sede em São Francisco, tem sido acusada durante anos de colocar os lucros e os acionistas à frente da segurança pública, com instalações desatualizadas e repetidas falhas.

A empresa assegurou à agência AFP que está a “cooperar na investigação do corpo de bombeiros da Califórnia” devido ao incêndio Dixie Fire.

No Canadá, a região de British Columbia, no oeste do país, continua a registar cerca de 300 incêndios florestais no seu território.

Mais de 2.500 residências foram alvo de uma ordem de evacuação na segunda-feira, enquanto outras 15.500 estão sob alerta de evacuação, até ao momento sem obrigação.