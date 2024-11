Incêndio na central de Zaporijia "totalmente extinto"

"O incêndio que deflagrou na torre de refrigeração da central nuclear de Zaporijia, após um ataque das forças armadas ucranianas, foi totalmente extinto", declarou Vladimir Rogov. Kiev, por outro lado, acusou a Rússia de estar na origem do incêndio. A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que conta com uma equipa de especialistas na central elétrica ucraniana, indicou que "nenhum impacto foi relatado na segurança nuclear" após o incêndio. "Os especialistas da AIEA viram um forte fumo negro vindo da parte norte" do local, depois de ouvirem "múltiplas explosões à noite", e foram informados pela administração "de um alegado ataque de drones a uma das torres de refrigeração", disse a agência da ONU na rede social X (antigo Twitter). A AIEA tem apelado repetidamente à contenção, temendo que uma "ação militar imprudente" desencadeie um "grande acidente nuclear". A central elétrica de Zaporijia, a maior da Europa, está ocupada desde março de 2022 pelos russos. Situa-se em Energodar, ao longo do rio Dniepre, que funciona como linha da frente natural entre os dois beligerantes.