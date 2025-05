Inaugurado Parque Aventura em Vila Franca do Campo

A Junta de Freguesia de São Pedro, concelho de Vila Franca do Campo, inaugurou na passada sexta-feira o Parque Aventura, um espaço de lazer e aventura dedicado aos mais jovens.

Segundo comunicado de imprensa, este parque foi concebido para “promover a saúde física e mental das crianças e jovens, estimulando a prática de atividades ao ar livre e o desenvolvimento de habilidades físicas e motoras como, por exemplo, o equilíbrio, a coordenação, ou a força”.

O Parque Aventura é inspirado na atividade do arborismo, tendo em conta que este espaço oferece “um circuito desafiador com torres, plataformas e obstáculos construídos em materiais resistentes e seguros, proporcionando momentos de grande diversão, desafio, superação e de aprendizagem”, é indicado.

De acordo com a junta de freguesia, este parque tem o objetivo de contribuir para a “coesão social e o fortalecimento dos laços familiares”.

“É um local onde crianças, adolescentes e adultos podem conviver, brincar e criar memórias. O investimento na construção do parque demonstra o compromisso da junta de freguesia para com o bem-estar e o desenvolvimento da sua comunidade”, lê-se no comunicado.

Citado nesta mesma nota, o presidente da junta, Flávio Pacheco, considera que a parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e a junta permitiu a realização deste projeto e “demonstra a importância da colaboração entre as diferentes esferas do poder público para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos”.

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro reforçou ainda o compromisso da administração em continuar a trabalhar para oferecer cada vez mais serviços e novas infraestruturas para usufruto da comunidade.

A inauguração deste parque para além da presença dos presidentes da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e da Junta de Freguesia de São Pedro, contou coma participação da comunidade em geral, bem como das crianças do Centro de Atividades de Tempos Livres de São Pedro e da Ludoteca Roda – Viva, que foram as primeiras a poder usufruir e experimentar estas novas instalações.