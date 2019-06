Inauguração do Arquivo Histórico e Sala de Leitura na freguesia da Ribeira das Tainhas

De acordo com nota de imprensa, o novo equipamento, instalado no edifício do Plano dos Centenários, faz parte do plano de atualização de funcionamento da biblioteca para o séc. 21, que prevê ainda para este ano a futura disponibilização do acervo, quer da biblioteca quer do arquivo, online.





Para a ocasião, foi preparada uma exposição com a colaboração do Gabinete de Arqueologia, que incluiu livros de vereações seiscentistas, um sinete do século 17, exemplares dos periódicos vila-franquenses mais antigos, cartografia quinhentista e fotos do arquivo fotográfico; numa pequena mostra do património cultural encerrado no nosso arquivo, que pode ser visitada no local, todos os dias úteis, entre as 8h30 e as 16h30, no horário de funcionamento do Arquivo Histórico.