“In Vino, Veritas” reflete o ‘despertar do Ser Mulher’

A Casa do Arcano tem patente a exposição de pintura e de decoração “In Vino, Veritas” da autoria de Anabela Rocha, que resulta de um processo de transformação de algumas obras apresentadas na exposição “Alma d’Ouro”, exposta em 2016 no Museu do Douro, em parceria com a Croft Porto.

“De forte inspiração nas terras do Alto Douro Vinhateiro e na mística simbologia inerente ao vinho e sua produção, ao longo desta exposição assistimos a uma conquista do invisível a partir do visível, para mergulhar na mais profunda abstração orgânica da matéria e da vida. Presenciamos ao despertar do Ser Mulher, através de uma videira, aqui denominada ‘Videira Mulher’, percorrendo todo um processo alquímico pautado pela capacidade do saber esperar, envolto em sabedoria e verdade”, revela Anabela Rocha.

Para Anabela Rocha, que é também a autora e ilustradora do livro “Marilu, Reino das 7 Cidades”, dirigido aos mais jovens, dos 7 aos 13 anos, comunicar é uma necessidade que expressa em diferentes formas.

“Necessito comunicar com a terra que me viu nascer, interagir com as pessoas através da minha palavra, quer seja escrita, falada ou pintada”, afirmou, acrescentando: “Sou acima de tudo uma criadora de histórias e emoções, e assumo que a minha missão é tocar as pessoas, não importa a forma, o que importa é o despertar do pensamento criativo”.

Sobre o trabalho agora exposto na Ribeira Grande, Anabela Rocha revela que “frutificar” é a principal mensagem.

“Ao longo dos textos bíblicos, os ramos da videira simbolizam a humanidade, sendo a missão da videira frutificar para produzir um bom vinho. Frutificar também é a missão do Homem, não no sentido restrito de procriar, mas no sentido universal de fazer obra para o bem comum da sociedade”, explica.



E assim “da videira ao vinho, do adormecer ao despertar, ao longo desta exposição assistimos ao Ser Mulher, através de uma videira e toda a sua simbologia, aqui denominada Videira Mulher, que num momento de clímax inspiracional dos aromas, sente o seu despertar, reencontrando a Fada Mulher que nela habita, num processo alquímico pautado pela capacidade do saber esperar, envolto em sabedoria e verdade”.

Nas obras de pintura e decoração apresentadas, a autora usa uma técnica de desenho associada ao vinho, misturando o pastel e a aguarela. A mostra pode ser visitada até 8 de dezembro, no museu Casa do Arcano.



Várias iniciativas ligadas à exposição

A exposição, que está patente na Casa do Arcano, foi inaugurada a 15 de outubro com uma palestra sobre a exposição pela artista Anabela Rocha, antes da abertura da sala de exposição.

No dia 6 de novembro foi realizada uma palestra com a presença do vereador da Cultura, Juventude e Desporto, José António Garcia, a um grupo da Associação Seniores de São Miguel (ASSM). Já no dia 29 de novembro será feita uma apresentação a um grupo da Associação Seniores dos Professores.