“In Between” é o disco de estreia a solo do açoriano Pedro Lucas

Pedro Lucas, o mentor do projeto “O Experimentar Na M’Incomoda” e da parceria Medeiros/Lucas, estreia-se agora num projeto a solo, cantando em inglês. “In Between” é o nome do disco, mas também do primeiro single, que já está disponível e que deixa excelentes indicações sobre o que aí vem.

As progressões de flamengo de Leonard Cohen, o psicadelismo britânico de Nick Drake, a americana confessional de Bill Callahan, a África espacial de Pharoah Sanders e Sun Ra, o cantar de estórias de Georges Brassens e as charadas a dois de Lee Hazlewood são as influências assumidas por Pedro Lucas que convidam a ficar atento e que colocam a fasquia bem alta.

O disco foi gravado por Eduardo Vinhas em Mértola no início do ano com um quarteto de músicos ligados ao jazz lisboeta - David Eyguesier (guitarra eléctrica), João Hasselberg (contrabaixo) e João Sousa (bateria) - e uma mão cheia de participações especiais: My Larsdotter (My Bubba) e Catarina Falcão (Monday, Golden Slumbers) na voz, do saxofonista francês Florent Manevoh, do percussionista norte-americano Jerry The Cat, e dos companheiros de longa-data Augusto Macedo e Ian Carlo Mendoza, em Rhodes e bateria.

Agora é esperar até 15 de janeiro para ouvir o disco completo. Até lá, como diz o Lázaro, teremos sempre o Michael Bublé e a Mariah Carey, a quem, lá por casa, se juntam, todos os anos, os Jackson 5, com o seu disco de Natal.