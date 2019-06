Império de São Pedro de Água de Pau vai começar esta sexta-feira

A Câmara Municipal de Lagoa vai organizar, à semelhança dos anos transatos, entre os dias 28 a 30 de junho, no Largo de Santiago, em Água de Pau, as tradicionais festas em honra do Divino Espírito Santo.







No âmbito do programa de festas deste ano, no dia 28 de junho, pelas 20h30, haverá a bênção da dispensa da massa e da carne e a abertura do quarto do Divino Espírito Santo, com a participação da Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural, seguindo com a atuação do Grupo Folclórico do Porto Formoso e do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento.





No sábado, dia 29 de junho, às 10h00, serão distribuídas mais de 300 pensões aos portadores do cartão “Lagoa + Saúde”, estando previsto, pelas 20h30, a atuação de Cantorias ao Desafio com Manuel Luz (EUA), acompanhado por César Madeira e Rui Baganha, Jeremias Piques, José Correia e José Eduíno. Pelas 22h30, segue-se a atuação de David Loureiro (EUA).





Já no domingo, dia 30 de junho, pelas 10h15, inicia-se o cortejo que sai da ermida de Santiago e termina na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, acompanhado pelo Grupo Filhos da Terra. Pelas 11h00, segue-se a celebração da Eucaristia com coroação, presidida pelo Reverendo Padre João Martins Furtado. Às 16h00, será realizada a habitual procissão com coroação dos impérios do concelho de Lagoa, seguindo-se pelas 18h30, a partilha das sopas do Divino Espírito Santo na Rua da Ribeira e no Largo de Santiago, culminando com a animação musical do Grupo de Castanholas de Rabo de Peixe.







Pelas 20h30, atuará o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, seguido do Grupo de Cantares Vozes do Mar do Norte e Grupo de Cantares Vozes do Monte Santo.

As festas terminam, pelas 23h15, com o Sorteio das domingas para a continuação das festas tradicionais no ano de 2020.