Ilhas de Santa Maria e São Miguel sob aviso laranja devido à chuva forte

As ilhas de Santa Maria e São Miguel, estão esta sexta-feira sob aviso laranja devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, as duas ilhas do grupo oriental vão estar sob aviso laranja até às 14 horas de hoje devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros e possibilidade de trovoadas.

O IPMA emitiu ainda para o grupo oriental um aviso amarelo devido à previsão de vento forte.

As ilhas das Flores e do Corvo, no grupo ocidental dos Açores, também estão sob aviso amarelo até às 06 horas de sábado devido à agitação marítima.