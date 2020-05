Ilha Graciosa regista recuperação do último caso ativo de Covid-19

Num dia em que não se registaram novos casos de Covid-19, os Açores passam a contar com sete ilhas livres da doença, já que o último paciente na ilha Graciosa recuperou, informou esta tarde em comunicado a Autoridade Regional de Sáude (ARS)



Trata-se de "um indivíduo do sexo feminino, com 21 anos de idade, residente na ilha Graciosa, ficando, assim, esta ilha sem qualquer caso positivo ativo, refere a nota da ARS.



Assim sendo, e porque nas últimas 24 horas "as 808 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região não revelaram novos casos positivos de COVID-19", o arquipélago dos Açores conta nesta fase com "16 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, destes, 15 na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico".



A ARS detalha que "até ao momento já foram detetados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 114 recuperados, 16 óbitos", remanescendo por isso 16 casos positivos ativos.