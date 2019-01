Ilha de Santa Maria é tema de conferência em Lisboa

As mais lidas

A ilha de Santa Maria foi localizada em 1427 pelo navegador Diogo de Silves e a ela aportou, em 1492, Cristóvão Colombo, no seu regresso da primeira viagem às Américas.

"Santa Maria: uma ilha Espacial, um lugar Especial" é o título da palestra proferida por Ricardo Conde, um dos engenheiros da equipa do POSAT, o satélite português, no dia 11, às 21:30, na Casa dos Açores em Lisboa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok