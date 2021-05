IL critica a atuação do Governo dos Açores e pede a Bolieiro que não seja “refém”

Numa missiva endereçada ao presidente do Governo Regional dos Açores, e divulgada hoje aos meios de comunicação social, o líder regional da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, considerou que “a população da ilha de São Miguel tem sido maltratada pelo Governo” dirigido por José Manuel Bolieiro “e começa a mostrar sinais inequívocos de cansaço e agitação que não auguram nada de bom”.

“O descontentamento não é de hoje nem de ontem, tem já muito tempo, e qualquer que seja um pequeno gesto de incitamento funcionará como um rastilho junto a um barril de pólvora”, considera o deputado único do partido na Assembleia Legislativa Regional.

Nuno Barata ressalva ainda que “o PSD com quem” acordou “uma solução parlamentar de Governo não pode manter-se refém dos interesses pessoais e dos bairrismos dos líderes dos outros partidos da coligação”.

“Estamos a ser governados, para não dizer mandados, à distância”, sublinha, antes de defender que “é urgente explicar localmente aos micaelenses as medidas de atropelo às liberdades dos cidadãos e assumir perante os agentes económicos a responsabilidade pelos danos causados”.

O deputado aponta para uma situação de “ebulição social, com muita gente a ter de recorrer às famílias e aos amigos para sobreviver, com negócios fechados há meses e sem uma comunicação clara e um sinal inequívoco de esperança”.

“Os micaelenses não podem continuar a ser tratados como se de selvagens se tratassem por quem, de outras ilhas onde a vida continua a correr com normalidade, se arroga esse direito mesmo sem que o Direito o permita”, defende o liberal.

Barata refere ainda que “o regresso das crianças às escolas é urgente, as famílias não aguentam mais, as crianças sofrem demasiado e adquirem hábitos poucos saudáveis”.

O líder regional da Iniciativa Liberal frisa que “os partidos que garantem a solução parlamentar que suporta o Governo da coligação não podem ser ouvidos apenas na hora dos documentos decisivos, têm de sê-lo também nestes momentos marcantes da vida pública, nestas decisões mais importantes e que restringem as liberdades individuais”.

Na carta enviada ao social-democrata, o liberal considera ainda “inadmissível” a “alusão, mesmo que velada (…) a um tipo de censura sobre a comunicação social, nomeadamente sobre o Açoriano Oriental” do presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia de Covid-19, Gustavo Tato Borges, defendendo a sua “exoneração imediata”.

Nuno Barata termina garantindo que irá levar estas preocupações para a reunião com o Presidente da República, que estará, amanhã, em São Miguel.

Hoje foi também conhecida uma carta enviada por Vasco Cordeiro ao presidente do Governo dos Açores, em que o líder socialista defende que a “abordagem” deste executivo na luta contra a covid-19 “não está a produzir os resultados esperados e necessita, urgentemente, de ser repensada e alterada”.

O anterior presidente do Governo Regional também condenou a atuação de Tato Borges que, na conferência de imprensa de quinta-feira, criticou o título de uma reportagem do Açoriano Oriental, colocando um sinal de proibido por cima, tendo sugerido um título alternativo ao original "Restrições transformam Ponta Delgada em cidade fantasma".

O Governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, conta com o apoio parlamentar do deputado da Iniciativa Liberal e dos dois deputados do Chega,

No que toca à pandemia de covid-19, a ilha de São Miguel é a única do arquipélago que se encontra em alto risco, tendo, por isso, os restaurantes e cafés encerrados e recolher obrigatório às 20:00 durante a semana e às 15:00 aos fins de semana.

Os alunos do 1.º e 2.º anos do ensino básico e os do secundário que fazem exame nacional vão retomar, na segunda-feira, as aulas presenciais na ilha de São Miguel.

A região regista atualmente 220 casos positivos ativos de covid-19: 212 em São Miguel, quatro na Terceira, três em Santa Maria e um nas Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.893 casos, tendo recuperado da doença 4.521 pessoas. Morreram 31, saíram do arquipélago 78 e 43 apresentaram prova de cura anterior.