IL/Açores questiona Governo Regional sobre Termas do Carapacho

Nuno Barata, em requerimento submetido à mesa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, considera que “ao longo dos últimos anos se tem assistido a inúmeras contradições por parte dos sucessivos governos regionais, anteriormente pela mão do PS e, mais recentemente, por parte deste Governo de coligação PSD/CDS/PPM, sobre as infraestruturas e o processo de concessão das Termas do Carapacho”, na ilha Graciosa.

“Todo o processo de investimento público que se efetuou nas Termas, ao longo dos anos, nomeadamente em obras de recuperação dos edifícios termais, manutenção de infraestruturas degradadas, aquisição e substituição de equipamentos não foram capazes de evitar os problemas graves de funcionamento que se mantinham, pelo menos, até há pouco tempo", afirma o deputado.

O parlamentar, citado em nota de imprensa, refere que “estas dúvidas e incertezas sobre o processo de abertura das Termas do Carapacho permanecem”, porque “assiste-se às mesmas questões referenciadas no passado, com a diferença de que o atual Governo era a anterior oposição preocupada”.

Nuno Barata solicita ao executivo açoriano, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, uma “cópia do Plano de Controlo Analítico das Águas Termais das Termas do Carapacho, com a identificação, localização das tomas de amostragem e frequência de amostragem”.

Quer ainda “cópia dos parâmetros e critérios analíticos estabelecidos pelo Governo Regional no âmbito da monitorização e verificação dos resultados obtidos e dos boletins analíticos com os resultados das amostras realizadas nos últimos cinco anos e até à presente data”.

O deputado quer apurar o “custo anual destas análises” e “qual a entidade responsável pela sua realização”, questionando se “este Governo Regional pretende proceder à certificação das termas regionais, nomeadamente à certificação das Termas do Carapacho”.

O líder da IL/Açores questiona, em caso afirmativo, “que referencial normativo pretende adotar no âmbito desta certificação e que entidades serão responsáveis pela certificação das Termas do Carapacho, bem como o cronograma para essa certificação”.

Nuno Barata, com base “na recente afirmação de que o Governo Regional pretende colocar brevemente à exploração as instalações termais e o bar das Termas do Carapacho”, quer saber “que procedimentos se encontram a decorrer e qual a previsão para a data de lançamento do concurso público”.

As Termas do Carapacho vão reabrir terça-feira, anunciou sexta-feira o Governo Regional, em nota de imprensa.

As Termas do Carapacho estavam encerradas porque a qualidade da água permanecia sem “os parâmetros de qualidade admissíveis”, explicou a 01 de março o Governo açoriano, que tinha anunciado para fevereiro a reabertura da infraestrutura.

Segundo o Governo Regional, devido ao atual contexto de pandemia de covid-19, “nesta primeira fase de reabertura estarão disponíveis as valências da piscina interior e banhos de hidromassagem, devidamente regulados quanto à limitação de utilizadores”.

Para a Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, a reabertura das termas “reveste-se de um motivo de satisfação”, tendo-se encetado “todos os esforços para a rápida reabertura deste espaço, encerrado desde 2020, após a conclusão das obras de intervenção levadas a cabo no edifício termal no ano transato”.

“Revela-se agora possível abrir as instalações termais ao público por se encontrarem, finalmente, estabilizados os parâmetros de qualidade admissíveis da água mineral natural, sendo que a Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia colocará brevemente à exploração as instalações termais e o bar das Termas”, é ainda referido na nota de imprensa.