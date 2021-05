IL/Açores defende que aprofundamento da autonomia beneficiará da pluralidade de contributos

“O parlamento é o vigor da nossa Autonomia e o aprofundamento do processo autonómico será tanto melhor quanto mais ricos, plurais e representativos forem os contributos para essa mesma reforma”, afirmou.

Nuno Barata falava na sede da Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, nas comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores, que este ano contaram pela primeira vez com intervenções de deputados de todas bancadas parlamentares.

O deputado liberal sublinhou que o parlamento açoriano voltou a ter o “papel de instituição central da autonomia” de “núcleo das decisões sobre o governo”, com o novo quadro político-partidário, em que há oito partidos representados.

“Mais pluralidade, mais representatividade significam mais parlamento e, por isso, mais povo no centro das nossas decisões. Isso permitirá, de imediato, prosseguirmos com as reformas necessárias ao melhor funcionamento e aprofundamento do processo autonómico”, apontou.

Nuno Barata honrou aqueles que lutaram pela autonomia, lembrando o movimento cultural e político do século XIX e os que “se bateram contra o centralismo de Lisboa” no verão quente de 1975.

“Foi sempre difícil viver nos Açores, desde o descobrimento das ilhas até aos nossos dias. Seria muito mais difícil se não fossemos livres de decidir sobre os nossos destinos, as nossas políticas e as nossas ambições”, frisou.

O deputado considerou também que os Açores serão tanto melhores “quanto mais diversificada” for a cultura e a produção de pensamento político.

“É nas nossas diferenças que nos afirmamos como povo, é nas nossas idiossincrasias que nos reunimos como comunidade política, é nas nossas ambições e apetites geográficos que afirmamos a nossa união, é no amor que detemos às nossas ilhas que reiteramos as nossas reivindicações”, sublinhou.

O Dia da Região Autónoma dos Açores, feriado regional celebrado na segunda-feira do Espírito Santo, foi instituído pelo parlamento açoriano em 1980, para comemorar a açorianidade e a autonomia.

Este ano, a sessão solene do Dia dos Açores realizou-se na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sem imposição de condecorações e sem as tradicionais sopas do Espírito Santo, devido aos condicionalismos decorrentes da pandemia, depois de em 2020 ter sido assinalado apenas ‘online’.