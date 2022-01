II Jornadas Gastronómicas do Atlântico Médio decorrem no Pico

Desta forma, até ao próximo dia 25 de julho, doze restaurantes da ilha do Pico, (“A Parisiana”, “Aldeia da Fonte”, “Arruda”, “Cella Bar”, “Esplanada Dark”, “Fonte Tavern”, “Garrafeira da Vila”, “Mercado Bio”, “Ancoradouro”, “O Cinco”, “Petisca” e o “Picoceano”), estão a participar neste evento com menus inspirados nos saberes e sabores do Pico e elaborados com o apoio dos Chefs Paulo Lourenço do restaurante “Q.B.” da Terceira; Luís Gaspar do restaurante “Sala de Corte” e Carlos Afonso do restaurante “O Frade”, ambos em Lisboa, refere nota.





Servindo sabores com forte identidade, como gelado de nêveda ou licor de amora, puré de inhame ou bolo de figo, o evento pretende dar “continuidade e maior visibilidade ao projeto Património Gastronómico do Pico, dinamizado pelo município da Madalena, valorizando os produtos locais e regionais com a conceção de menus originais repletos de iguarias da ilha, como é o caso do atum, a veja e ervas aromáticas, como o funcho”.





Aos restaurantes aderentes do Pico, juntam-se outros restaurantes da Madeira, das Canárias e da Mauritânia, Lanzarote, Fuerteventura e La Palma, em torno do desenvolvimento dos destinos gastronómicos sustentáveis.





Luís Bettencourt e Marcos Couto, da Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores e da Associação Regional de Turismo, respetivamente, enaltecem a “importância de associar esta iniciativa das Jornadas Gastronómicas do SABOREA ao projeto Património Gastronómico da Ilha do Pico, da Câmara Municipal da Madalena já que o impacto esperado e as consequências positivas no território são amplificadas por um trabalho de base já realizado, e pela motivação da restauração local em investir e dedicar-se a uma evolução positiva da oferta gastronómica do Pico.”