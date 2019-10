II Jogos Intermunicipais na Praia da Vitória

A II edição dos Jogos Intermunicipais da Praia da Vitória decorre sábado, 26 de outubro, pelas 16 horas, no Paul da Praia da Vitória, envolvendo a participação de perto de uma centena de munícipes de diferentes idades, provenientes de ambos os concelhos.

Os jogos, de carácter lúdico, visam a partilha de experiências e a promoção do convívio entre freguesias do concelho de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, tendo por base a união de esforços entre os dois municípios da ilha Terceira.





Segundo o vereador do desporto, Tiago Ormonde, citado em nota “os Jogos Intermunicipais promovem a atividade física destinada, acima de tudo, à população que pretenda, de forma saudável, vivenciar novas experiências. O encontro entre pessoas provenientes de diferentes freguesias é essencial à dinamização desportiva do concelho, dado que, este ano, acolhemos com orgulho o evento”.





“A união de esforços entre ambos os municípios na persecução de iniciativas que contribuam para o reforço da qualidade de vida das pessoas é sempre louvável e necessário ao desenvolvimento local. Por este motivo, a essência deste conjunto de atividades reside precisamente na criação de momentos de convívio, reforçando o espírito de camaradagem”, referiu.





No seu entender a Praia da Vitória dispõe de características e condições propensas à concretização de atividades desportivas afetas a diferentes modalidades, o que enriquece o concelho e a ilha Terceira.





“A concretização dos Jogos Intermunicipais na Praia da Vitória enriquece também o concelho, reforçando a vertente desportiva vivida neste local pelas características e condições inerentes à própria cidade. O meu agradecimento a todos os elementos das diferentes freguesias que integram o evento”, acrescentou.





Refira-se que caso se verifiquem condições meteorológicas adversas, esta iniciativa transita para o Pavilhão Municipal do Porto Martins.