A Associação Matriz em Movimento, em parceria com a Junta de Freguesia da Ribeira Grande- Matriz e com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, levam a cabo o II Corso Carnavalesco da Cidade da Ribeira Grande, na próxima terça-feira, dia 5 de março.

A concentração está agendada para o Parque do Euromotas, pelas 15h30, altura em que os vários grupos irão desfilar pela Rua Direita com destino ao Jardim Municipal.

No Jardim Municipal irá decorrer a atuação do grupo "The Freelance" com músicas alusivas ao Carnaval.