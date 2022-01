II Azores E-Rallye na estrada a 30 e 31 de outubro

O II Azores E-Rallye, prova organizada pela Secção de Regularidade do Grupo Desportivo Comercial (GDC), vai para estrada no final do corrente mês, dias 30 e 31 de outubro, anunciou esta segunda-feira o clube organizador.



Este evento, que vai cumprir a sua segunda edição, é uma prova de regularidade destinada exclusivamente a veículos elétricos e que será disputado sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), sendo uma prova candidata ao Campeonato de Portugal de Novas Energias de 2022.

A prova, que conta com o apoio da Direção Regional da Energia, do Grupo EDA e das Câmaras Municipais de Lagoa e da Povoação, inicia-se no sábado (dia 30) com uma conferência subordinada ao tema “Novas Energias e Provas de Regularidade”, promovida em conjunto com a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos.



Esta conferência tem como objetivo sensibilizar os automobilistas em geral para a utilização de veículos movidos a energias alternativas, em especial os elétricos, e explicar que estilo de condução maximiza a eficácia da sua utilização.

Ao final da tarde disputa-se, nos arruamentos do Nonangon contíguos à sede do GDC, a Lagoa Street Stage, uma prova complementar e com classificação específica composta por duas passagens por um percurso de 670m, com média máxima de 50km/h, em que o desafio é conseguir igualar o tempo de ambas as passagens.

No domingo (dia 31), a prova vai ligar a cidade da Lagoa à Vila da Povoação através de um percurso com 133,98km, dos quais 71,53km serão disputados nas 10 provas especiais de classificação de regularidade, em piso de asfalto e em estrada aberta ao trânsito, com médias a variarem entre os 36 e os 45km/h.



As inscrições encerram na próxima segunda-feira (dia 25).