"Rabo de Peixe surpreendido em casa pelo Sernache" é a manchete fotográfica. "Há mais pais com subsídio para acompanhar filhos na escola", "Lançado concurso para a obra do novo porto das Lajes das Flores", "São Roque do Pico pede habitação para dez anos", "Má estreia do União Sportiva na Liga feminina" e "Sócios do Santa Clara votam contas de 2022/2023" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.