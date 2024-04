Hugo Soares propõe ex-bastonário Miguel Guimarães como primeiro-vice da bancada do PSD

Hugo Soares, que é também secretário-geral do PSD, vai a votos na terça-feira e proporá uma lista com 12 vice-presidentes, entre os quais o coordenador autárquico Pedro Alves, o líder da JSD Alexandre Poço e Hugo Carneiro, antigo dirigente de Rui Rio.

Da anterior bancada liderada pelo agora ministro de Estado e das Finanças Joaquim Miranda Sarmento, transitam quatro ‘vices’: Alexandre Poço, Hugo Carneiro, Andreia Neto e Hugo Oliveira.

Os restantes novos vice-presidentes propostos por Hugo Soares – além de Miguel Guimarães e Pedro Alves - são Regina Bastos, Silvério Regalado, Isaura Morais, Cristóvão Norte, João Valle e Azevedo e António Rodrigues.

As eleições para a nova direção do Grupo Parlamentar do PSD estão marcadas para terça-feira, entre as 14:00 e as 16:00.