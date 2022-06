Hospital da Horta recebe equipamentos de radiografia para servir cinco ilhas

“Estamos a falar de equipamentos de grande qualidade e adequados às novas exigências dos novos tempos, num investimento de cerca de meio milhão de euros”, explicou o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, durante uma visita àquela unidade de saúde.

Os novos equipamentos de radiografia vão substituir equipamentos considerados “obsoletos”, com mais de 18 anos, que eram utilizados, até recentemente, no Hospital da Horta.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, está também a preparar mais um investimento no Hospital da Horta, nas áreas da imagiologia e da telemedicina, financiado por fundos comunitários, no âmbito do Plano de Recuperação de Resiliência (PRR).

“Vamos criar um sistema que permita que qualquer pessoa, em qualquer lugar onde esteja, consiga que os seus dados sejam acedidos, em termos clínicos, com maior facilidade, para que se evite a duplicações de exames ou de abordagens”, adiantou o governante, acrescentando que este será “um dos grandes desafios dos próximos tempos”.