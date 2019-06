Homicida de ex-autarca condenado a 14 anos

As mais lidas

A peça de teatro apresentada pelos alunos de Água de Pau na presença do autor, o escritor Afonso Cruz; e o guia criado para ajudar os jovens universitários que vão estudar para o continente são outros dos temas desta edição, onde o Desporto faz chamada para o torneio de futebol de rua e a disputa de três equipas de hóquei no acesso à 3.ª Divisão.

Na capa, destaque ainda para outras duas notícias: a pretensão do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores em integrar a estrutura europeia, e a consulta pública sobre pesca sustentável lançada pela União Europeia.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok