Homenagens e edições raras nos seis dias de Feira do Livro da Poesia em Lisboa

A feira conta com a participação de editores e livreiros, com edições raras levadas por alfarrabistas, e o seu programa de seis dias inclui leituras, conversas, passeios, vistas, oficinas, lançamento de livros, música ao vivo.

A homenagem a Ana Luísa Amaral (1956-2022), a autora de "Minha Senhora de Quê", Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana 2021, marca a abertura da Feira, enquanto a sessão dedicada a Eugénio de Andrade (1923-2005), o criador de "Rente ao Dizer", Prémio Camões 2001, será no dia 24, sexta-feira.

A Feira do Livro de Poesia vai decorrer em Campo de Ourique, bairro de Lisboa onde se situa a Casa Fernando Pessoa (CFP) e que prepara, desde o passado dia 14, a celebração da poesia com versos impressos em bandeiras, colocadas pelas fachadas dos prédios - iniciativa que se repete pelo terceiro ano consecutivo.

Os 11 versos escolhidos, este ano, e que se podem ler nos edifícios, são da autoria de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos, de Adília Lopes, Ana Luísa Amaral, Camilo Pessanha, Carlos de Oliveira, Eugénio de Andrade e Gisela Casimiro.

Na Casa Fernando Pessoa e na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa, foram içadas bandeiras com versos do criador de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Bernardos Soares, entre tantos outros heterónimos e 'semi-heterónimos'.

“Os versos foram escolhidos a partir das sugestões enviadas pelo público, através de um formulário ‘online’ disponibilizado pela CFP, no final do ano passado”, explica a instituição.

O presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Pedro Costa, citado pela CFP, realça que “a poesia é integral à identidade de Campo de Ourique, tal como o é Fernando Pessoa. Durante a pandemia de covid-19, que impossibilitou a realização da Feira do Livro da Poesia, fizemos questão de celebrar o Dia Mundial da Poesia levando-a às ruas e janelas, através do programa Poesia Estendida”

O autarca garante que a “motivação é redobrada este ano”.

A Feira, definida pela CFP como um “encontro ao ar livre com os leitores”, promove “a leitura de poemas, oficinas para crianças e adultos, música e apresentações de novas edições, numa programação que se estende do jardim ao auditório da Casa Fernando Pessoa e à Biblioteca/Espaço Cinema Europa.

No Jardim da Parada cruzar-se-ão mais de duas dezenas de editores em nome próprio, com catálogos específicos de poesia, como Douda Correria, Espaço Llansol, Mariposa Azual, não (edições), Relógio D'Água ou Leya, e outros através de representantes, como Antígona, Assírio & Alvim, Boca, Casa da Achada, Orfeu Negro, Ponto de Fuga/Avesso, Saguão, Sr.Teste, Tinta da China, em livrarias como Boabá, Snob e Tigre de Papel.

Haverá também alfarrabistas como a Casa Pélys e a Livraria Miguel de Carvalho.

A CFP destaca a possibilidade de se encontrarem aqui "títulos raros, como uma primeira edição de 'Mensagem' (1934), de Fernando Pessoa".

Outra das obras disponíveis no Jardim da Parada será a antologia “Florilégio”, organizada por Maria Sequeira Mendes, Joana Meirim e Nuno Amado.

Este livro, segundo nota da editora, “procura sensibilizar para a leitura de poemas”, e reúne “um conjunto de mais de 40 poemas — de autores nacionais e estrangeiros, consagrados ou não tão conhecidos —, compaginando-os com as respetivas leituras, isto é, análises e comentários ao texto poético”.

“Assim, diversos leitores explicam-nos, em textos breves, as razões para gostarem do poema que selecionaram e/ou os motivos pelos quais o mesmo não deve ser esquecido”, afirma a não (edições), um projeto editorial independente.

Adília Lopes, Alberto Pimenta, Florbela Espanca, Emily Dickinson, Arthur Rimbaud ou Kenneth Goldsmith são alguns dos poetas representados.

A apresentação da obra está marcada para sexta-feira, às 18:30, no bar do Teatro A Barraca, no Cinearte, no bairro de Santos-o-Velho.

Outra iniciativa, no âmbito da Feira é uma homenagem a Ana Luísa Amaral (1956-2022), na CFP, com uma conversa e leitura de poemas seus por outros escritores e amigos, que contará com a participação de Francisco José Viegas, Lídia Jorge, Margarida Vale de Gato e Maria do Rosário Pedreira. A moderação será feita pelo jornalista Luís Caetano.

A homenagem ao poeta Eugénio de Andrade, de quem este ano se assinala o centenário do nascimento, conta com um recital de poesia e violoncelo, com Teresa Lima, Mónica Garcez e Daniela de Brito, na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa.

Na terça-feira, a visita à Casa Fernando Pessoa é gratuita.

A programação completa da Feira do Livro da Poesia encontra-se em https://bit.ly/3YOlr8v.